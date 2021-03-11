Отключения воды в столице: узнайте адреса

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В пятницу, 12 марта, некоторые жители Кишинёва останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ воды с 09.00 до 18.00 не будет по следующим адресам:

ул. О. Гибу 2-4, в том числе в домах с дробью;

ул. Алба-Юлия 75-117, 184-206, в том числе в домах с дробью;

ул. Н. Костин 59-67, 48-56, в том числе в домах с дробью;

Балканское шоссе 2-8, в том числе в домах с дробью;

ул. Л. Деляну, ул. А. Пэдурару, ул. Мушатинилор;

г. Дурлешты, с. Думбрава.

С 09.00 до 15.00 отключения запланированы также по адресам:

ул. Моара Рошие;

ул. Колина Пушкин;

ул. Буна Вестире.

Кроме того, в связи с подключением нового водопровода в Муниципальной больнице имени Г. Палади поставщик приостановит подачу воды с 10.00 до 15.00 по адресу: Мелестиу, 20.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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