Отключения воды в столице: узнайте адреса

В пятницу, 12 марта, некоторые жители Кишинёва останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением плановых работ воды с 09.00 до 18.00 не будет по следующим адресам:
- ул. О. Гибу 2-4, в том числе в домах с дробью;
- ул. Алба-Юлия 75-117, 184-206, в том числе в домах с дробью;
- ул. Н. Костин 59-67, 48-56, в том числе в домах с дробью;
- Балканское шоссе 2-8, в том числе в домах с дробью;
- ул. Л. Деляну, ул. А. Пэдурару, ул. Мушатинилор;
- г. Дурлешты, с. Думбрава.
С 09.00 до 15.00 отключения запланированы также по адресам:
- ул. Моара Рошие;
- ул. Колина Пушкин;
- ул. Буна Вестире.
Кроме того, в связи с подключением нового водопровода в Муниципальной больнице имени Г. Палади поставщик приостановит подачу воды с 10.00 до 15.00 по адресу: Мелестиу, 20.
Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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