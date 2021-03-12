Пожарные нашли гранату при тушении возгорания в Бендерах

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Возгорание произошло в подвальном помещении дома на улице Гагарина. Жильцы многоэтажки вызвали пожарных.

Горело имущество в одной из кладовок. За 20 минут пожар потушили. Огнём повреждены деревянные двери и стеллажи. Предварительной причиной случившегося специалисты называют неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе тушения пожарный наткнулся на необычную находку – на полу лежала граната. На место прибыли сапёры. Боеприпас изъяли. Граната Ф-1 была без запала, сильно повреждена коррозией.

Кому принадлежал боеприпас, ещё предстоит выяснить. Опрошенные жильцы рассказали, что входная дверь в общее помещение была закрыта на замок, но его можно было открыть и без ключа, подручными средствами. Кто-то видел, как из подвала выходили двое посторонних мужчин. Спустя пять минут появился дым.

Разбирательство по данному факту продолжается.

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