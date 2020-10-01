300 тысяч евро выманила мошенница-молдаванка у пенсионерки, за которой ухаживала

Уроженку Молдовы обвиняют в краже нескольких сотен тысяч евро у пожилой итальянки, с которой наша соотечественница работала 6 лет.
Как пишет deschide.md со ссылкой на местную прессу, 49-летняя молдаванка работала в доме жительницы Италии и вымогала у пожилой женщины большие суммы денег, запугивая тем, что уйдёт к другим работодателям. За 3 года “выручка” составила почти 300 тысяч евро, после чего мошенница сбежала на родину.
Факт мошенничества выявила дочь жертвы, которая обнаружила опустошённый банковский счёт матери. Родственница потерпевшей обратилась к правоохранителям.
Молдаванке предъявлено обвинение. Расследование случившегося продолжается.
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Итальянцам так и нужно и даже хуже!!! Нет, конечно я не оправдываю действие молдованки,а наоборот,осуждаю её также как и дочку той несчастной старушки. Вопрос: почему дети в Италии не ухаживают за своими родителям??? А прибегают к услугам молдованок ИТ.д. Это не первый случай, неужели они не понимают что так делать нельзя!!! Родители дали жизнь им,поставили на ноги,лелели,а они….свиньи а не дети!!!