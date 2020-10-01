300 тысяч евро выманила мошенница-молдаванка у пенсионерки, за которой ухаживала

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Уроженку Молдовы обвиняют в краже нескольких сотен тысяч евро у пожилой итальянки, с которой наша соотечественница работала 6 лет.

Как пишет deschide.md со ссылкой на местную прессу, 49-летняя молдаванка работала в доме жительницы Италии и вымогала у пожилой женщины большие суммы денег, запугивая тем, что уйдёт к другим работодателям. За 3 года “выручка” составила почти 300 тысяч евро, после чего мошенница сбежала на родину.

Факт мошенничества выявила дочь жертвы, которая обнаружила опустошённый банковский счёт матери. Родственница потерпевшей обратилась к правоохранителям.

Молдаванке предъявлено обвинение. Расследование случившегося продолжается.

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