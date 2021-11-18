300 социально незащищённых жителей Кишинёва получили продуктовые наборы от Красного Креста

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300 столичным получателям социальной помощи раздали продуктовые наборы от Красного Креста Молдовы при финансовой поддержке Красного Креста Норвегии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Так, в течение этой недели в каждом секторе столицы социальные работники раздали по 60 продуктовых наборов. В пакетах мука, масло, сахар, гречка, горох, рис и консервы из говядины.

Получатели были выбраны Главным управлением социальной помощи и здравоохранения, списки включают людей из социально уязвимых групп: матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями и одинокие граждане, а также многодетные семьи.

– Искренне благодарю Красный Крест Молдовы, который поддерживает нас в различных ситуациях, в том числе оказывает нам помощь в период пандемии COVID-19. Параллельно отмечу, что каждый месяц 1200 социально незащищённых жителей Кишинёва, которым полагается обед, получают продуктовые наборы. Мы предлагаем продукты в обмен на обед в связи с пандемией, – рассказал градоначальник.

На весь пакет социальных услуг по различным направлениям поддержки граждан примария ежегодно тратит около 800 миллионов долларов.

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