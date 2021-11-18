300 социально незащищённых жителей Кишинёва получили продуктовые наборы от Красного Креста

300 социально незащищённых жителей Кишинёва получили продуктовые наборы от Красного Креста

300 столичным получателям социальной помощи раздали продуктовые наборы от Красного Креста Молдовы при финансовой поддержке Красного Креста Норвегии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Так, в течение этой недели в каждом секторе столицы социальные работники раздали по 60 продуктовых наборов. В пакетах мука, масло, сахар, гречка, горох, рис и консервы из говядины.

Получатели были выбраны Главным управлением социальной помощи и здравоохранения, списки включают людей из социально уязвимых групп: матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями и одинокие граждане, а также многодетные семьи.

– Искренне благодарю Красный Крест Молдовы, который поддерживает нас в различных ситуациях, в том числе оказывает нам помощь в период пандемии COVID-19. Параллельно отмечу, что каждый месяц 1200 социально незащищённых жителей Кишинёва, которым полагается обед, получают продуктовые наборы. Мы предлагаем продукты в обмен на обед в связи с пандемией, – рассказал градоначальник.

На весь пакет социальных услуг по различным направлениям поддержки граждан примария ежегодно тратит около 800 миллионов долларов.

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