30 стран зарегистрировали российскую вакцину “Спутник V”

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Республика Сан-Марино одобрила применение российской вакцины “Спутник V” от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

В РФПИ уточнили, что регистрация будет осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение российской вакцины, пишет rbc.ru.

Первой страной за пределами РФ, в которой зарегистрировали “Спутник V”, стала Беларусь, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины. Позднее российскую вакцину также зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Габоне.

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