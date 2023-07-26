30 молодых людей пройдут оплачиваемую стажировку в государственных учреждениях

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Правительство утвердило Положение об организации и проведении оплачиваемых стажировок на государственной службе. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет смогут пройти стажировку в госучреждениях, получить необходимый профессиональный опыт и ближе познакомиться со спецификой деятельности государственной службы.

В документ включены положения, касающиеся организации и проведения конкурса, составления договора о стажировке, контроля и оценки деятельности стажёра. Набор молодых людей будет проводиться два раза в год, в мае-июне и октябре-ноябре. Период, отработанный стажёрами, будет учитываться при расчёте трудового стажа.

Стажёры будут получать ежемесячную стипендию в размере 3 000 леев. Количество доступных мест будет определяться ежегодно в зависимости от потребностей. На текущий год будет отобрано 30 молодых людей, а в 2024 году их количество увеличится до 300, пишет moldpres.md.

Объявление о начале процесса набора и условиях для прохождения стажировки будут опубликованы на портале www.stagii.gov.md и на официальном сайте принимающего органа.

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