30 лет тюрьмы дали рецидивисту, избившему до смерти мужчину в центре столицы

0

Суд сектора Буюканы приговорил 24-летнего мужчину к 30 годам тюрьмы за соучастие в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Согласно материалам дела, в апреле 2020 года подсудимый вместе с двумя приятелями повздорили с прохожим на улице. В результате 40-летнего жителя Кишинёва с особой жестокостью избили, что привело к смерти потерпевшего.

Мужчина признал себя виновным, в скором времени приговор вступит в законную силу. Ранее он был приговорён к 25 годам лишения свободы за два эпизода умышленного убийства и осквернение могил и памятников.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.