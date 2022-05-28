30 июня – крайний срок уплаты налога на недвижимость

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Более 300 тысяч кишинёвцев должны будут оплатить налог на недвижимость. Это следует сделать до 30 июня.

Платёжные извещения отправляются до 15 июня, но мы стараемся сделать это до середины мая, чтобы граждане успели оплатить налог к ​​указанной дате. Обычно налоги платят около 85% налогоплательщиков. В этом году налоговые ставки остались прежними, – сообщила начальник отдела сбора местных налогов и сборов Кристина Визитиу.

За неуплату налога до 30 июня применяется пеня в размере 0,0301% за каждый день просрочки, пишет moldpres.md.

Согласно решению Кишинёвского муниципального совета, ставка налога на недвижимое имущество жилого назначения установлена ​​в размере 0,185% от оценочной стоимости.

Налог можно оплатить в банках, на почте или через услугу «Оплата налога на недвижимость с уведомлением об оплате», доступную на сайте www.mpay.gov.md.

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