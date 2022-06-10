30 июня истекает срок уплаты налога на недвижимость

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Государственная налоговая служба напоминает, что 30 июня истекает срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость, приобретённую до 21 марта 2022 года.

В случае приобретения недвижимости или участка после 31 марта текущего года крайний срок оплаты налога – 25 марта следующего года.

К тем, кто не успеет оплатить налог в установленный период, применяется пеня в размере 0,0301% за каждый день просрочки. Налог можно оплатить в банках, на почте или через услугу «Оплата налога на недвижимость с уведомлением», доступную на сайте www.mpay.gov.md.

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