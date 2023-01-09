Самолёт улетел без пассажиров: 30 граждан Молдовы встретили Рождество в аэропорту Франкфурта

Самолёт улетел без пассажиров: 30 граждан Молдовы встретили Рождество в аэропорту Франкфурта

Три десятка наших соотечественников 7 января застряли в немецком аэропорту. Самолёт авиакомпании HiSky улетел без них.

По словам пассажиров, регистрация началась с опозданием, многие не успели попасть на борт. Представители авиакомпании пока не прокомментировали ситуацию, пишет tvrmoldova.md.

Самолёт “Франкфурт-Кишинёв” компании HiSky должен был вылететь в 09:30. По словам пострадавших, регистрация началась с опозданием, о начале посадки не было объявлено. В итоге в аэропорту Франкфурта остались 30 пассажиров, в том числе дети. Пострадавшие намерены отстаивать справедливость в суде.

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