30 апреля – крайний срок подачи ежегодных деклараций о доходах

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Государственная налоговая служба сообщает, что лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью и обязанные подавать декларацию о подоходном налоге с физических лиц (форма CET18) за 2020 год, должны сделать это до 30 апреля включительно.

По данным учреждения, пишет moldpres.md, в функционал службы “Электронное декларирование” были внесены необходимые корректировки, чтобы у физических лиц появилась возможность воспользоваться услугой “Предварительно заполненная декларация”. Если представленные в документе данные являются полными и не нуждаются в дополнении, налогоплательщик подписывает декларацию и передаёт в Налоговую службу в электронном виде.

В случае необходимости изменения данных в предварительно заполненной декларации налогоплательщик должен воспользоваться кнопкой “Модификация”, – уточнили в ГНС.

Физические лица, не имеющие электронной подписи, могут обратиться в территориальные подразделения Государственной налоговой службы. В этом случае сотрудники налоговой службы на основании удостоверения личности налогоплательщика составят предварительно заполненную декларацию о подоходном налоге, а после подтверждения внесённых данных примут её.

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