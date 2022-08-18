3 “сладких” дня: в столице пройдёт ярмарка мёда

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Национальная ассоциация пчеловодов в партнёрстве с претурой сектора Буюканы организует с 19 по 21 августа ярмарку продукции пчеловодства. Она будет расположена в сквере Кафедрального собора.

Организаторы ежегодной ярмарки ожидают около пяти тысяч посетителей, которые смогут приобрести продукцию пчеловодства в ассортименте. Мероприятие организовано с целью поддержки местных производителей, продвижения отечественных продуктов, а также ознакомления потребителей с широким ассортиментом продукции молдавских фермеров, пишет moldpres.md.

Как сообщил исполнительный директор Национальной ассоциации пчеловодов РМ Ион Максим, производители представят урожай текущего года.

– Интересно, что в этом году у акациевого мёда светло-зеленоватый цвет и особый вкус, что говорит о качестве и природной чистоте продукта, — отметил Максим.

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