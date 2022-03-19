3 мая – крайний срок подачи декларации о доходах

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Государственная налоговая служба напоминает, что лица, обязанные подавать декларацию о подоходном налоге с физических лиц (форма CET18) за 2021 год, должны сделать это до 30 апреля включительно. Поскольку в этом году это выходной, последним днём подачи декларации станет 3 мая.

Декларация может быть подана в бумажном виде. Налогоплательщик должен предоставить удостоверение личности или другой документ. Декларация также может быть подана и доверенным лицом налогоплательщика при условии подтверждения его личности и наличия доверенности, пишет ipn.md.

Заявление можно подать и через почтовое отделение. Декларация заполняется и подписывается налогоплательщиком, впоследствии она направляется в адрес Государственной налоговой службы заказным письмом.

Чтобы подать декларацию в электронном виде, лицо должно пройти аутентификацию через MPass в Личном кабинете налогоплательщика на веб-странице www.sfs.md, получить доступ к услуге „Электронная декларация”, подтвердить или скорректировать предварительно заполненную декларацию. Последний шаг – подписание через службу MSign. Заявление, подписанное в электронном виде, можно отправить на адрес: mail@sfs.md.

Декларацию также можно подписать вручную, отсканировать и отправить на адрес: cet@sfs.md. Она считается полученной при условии подтверждения личности декларанта.

Для получения дополнительной информации налогоплательщики могут зайти на официальную веб-страницу www.sfs.md, обратиться в управление налоговой службы, в котором они обслуживаются, или позвонить в единый колл-центр Государственной налоговой службы по телефону: 0 8000 1525.

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