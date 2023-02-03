Выпила флакон антигистаминного препарата: 3-летняя малышка попала в больницу

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Ребёнок выпил бутылочку «Зиртека».

Инспекторы выяснили: мама находилась на кухне, в комнате играли две её дочери трёх и пяти лет. В какой-то момент женщина заметила в руках младшей пустой флакон от антигистаминного препарата. Девочка рассказала, что лекарство выпила, пишет mvdpmr.org.

Мама испугалась за жизнь ребёнка, позвонила в “скорую”. Малышке оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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