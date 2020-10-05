3-летний ребёнок обварился кипятком

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Инцидент произошёл в Кицканах. Трёхлетнюю малышку родители оставили под присмотром бабушки. Женщина делала заготовки на зиму: заливала банки кипятком. Ребёнок всё это время был рядом.

В какой-то момент одна из ёмкостей не выдержала высокой температуры и лопнула. Кипяток попал на ножку девочки. Бабушка вызвала скорую помощь, пишет mvdpmr.org.

Малышку госпитализировали в реанимацию. У неё термический ожог I, II, III степени ноги, поражено 10% поверхности тела.

В настоящее время состояние девочки стабилизировалось, она идёт на поправку.

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