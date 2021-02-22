Обманным путём завладел деньгами: мошеннику грозит до 3 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Обманным путём завладел деньгами: мошеннику грозит до 3 лет тюрьмы (ВИДЕО)

В столице задержали 27-летнего уроженца Оргеевского района. Злоумышленник узнал о том, что через водителя маршрутки “Дондюшаны-Кишинёв” должны были отправить конверт с 400 евро. Подозреваемый явился на автостанцию и обманным путём завладел деньгами.

Пострадавший от мошеннических действий гражданин обратился в полицию. В скором времени подозреваемого задержали, он признал свою вину.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Правонарушителю грозит штраф до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или тюремное заключение сроком до 3 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md