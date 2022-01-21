3 больницы Кишинёва будут отремонтированы в рамках проекта «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных учреждений»

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Об этом сообщил генеральный примар, уточнив, что речь идёт о детской больнице «В. Игнатенко», больнице «Святая Троица» и больнице №1.

Победителем международного тендера стала компания Amina&S Services из Азербайджана, cегодня был подписан контракт.

Работы будут проходить в течение 18 месяцев, они будут состоять из наружного утепления зданий (стен, крыши, подвала), замены столярных изделий, установки систем вентиляции с рекуперацией тепла, замены систем отопления, монтажа сети внутреннего освещения на основе светодиодов и системы интеллектуального учёта, восстановления инженерных сетей. На эти работы будет потрачено около 145 миллионов леев.

– Будут применены современные технологии «зелёной» энергетики, которые значительно сократят вредные выбросы в каждом из учреждений. Работы не повлияют на график работы и деятельность данных учреждений, – уточнил градоначальник.

Это последняя часть проекта «Энергоэффективность и теплоизоляция общественных учреждений в Кишинёве», в рамках которого теплоизолированы 23 социальных учреждения. Реализация проекта началась два года назад, были модернизированы 6 детских садов и 14 средних школ столицы. Работы на всех объектах будут завершены летом нынешнего года.

Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов евро. Он реализуется примарией муниципия при финансовом участии партнёров по развитию: ЕБРР (кредит 10 миллионов), ЕИБ (кредит 10 миллионов) и Энергетического фонда E5P (государства-доноры – ЕС, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словацкая Республика) (грант 5 миллионов).

Помимо данного проекта, примария Кишинёва теплоизолирует все образовательные учреждения, в которых проводится капитальный ремонт, и способствует софинансированию таких проектов, инициированных администрациями лицеев и детских садов. Всего за последние два года за счёт муниципальных бюджетных средств теплоизолировано около 30 других образовательных учреждений. Также в более чем 250 учебных заведениях проведены работы по сохранению тепловой энергии путём замены столярных изделий.

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