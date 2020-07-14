3 “бетонных” аргумента: почему группировка Плахотнюка объединилась вокруг Санду против Додона (ВИДЕО)

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Владимир Плахотнюк через свои инструменты – Илана Шора, Андриана Канду, Ренато Усатого и других – атакует Игоря Додона, поддерживая тем самым Майю Санду. Об этом глава государства заявил в рамках программы на частном телеканале. Он привел три аргумента в пользу этого суждения.

Во-первых, отметил Додон, активное расследование “кражи века” началось не во времена премьерства Майи Санду, а после того, как она была отправлена в отставку.

– До тех пор только волны в тазике делали. Им невыгодно, чтобы Додон был и дальше у власти, потому что при Майе Санду никакого расследования не будет, – сказал президент.

Глава государства также напомнил, как Санду встречалась с Ротшильдом и защищала аэропорт Шора. Возвращение авиагавани государству началось тоже только после ее отставки, подчеркнул он.

– Плахотнюк и остальные против Додона и действующего правительства, так как понимают, что если вернется Санду – они с ней так или иначе договорятся. Или обманут – приведут еще одного американского инвестора типа Ротшильда, она закроет на все глаза и будет утвердительно качать головой. Все видели, как в последнее время бывшая министр юстиции защищает инвестиции Шора в РМ всеми возможными аргументами, говорит, что правительство всё делает неправильно с концессией аэропорта и т. д. И 3-й аргумент: где сейчас находится Плахотнюк? В США. Понятно, что они, США, за мир во всем мире. Но мы понимаем, что Майя Санду ближе им, чем любая другая кандидатура, неважно – Додон или кто другой. И вот вам три вполне ясных, “бетонных” аргумента, почему вся группировка бандитов Плахотнюка объединилась вокруг Санду против Додона. И это реальность, я ничего не утаиваю. Это граждане увидят в последующие недели, месяцы, вплоть до президентских выборов, даже несмотря на то, что я пока не объявил, участвую или нет, – сказал Додон.

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