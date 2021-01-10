В Тирасполе автоледи врезалась в дерево, включила “аварийку”, закрыла машину и ушла с места ДТП

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Авария произошла в Тирасполе по улице Мира. Водитель BMW не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

В нарушение правил дорожного движения водитель оставил место ДТП. Позже правоохранители установили владельца автомобиля. Им оказался 40-летний тираспольчанин. Он пояснил, что за рулём была его жена.

В свою очередь, 28-летняя женщина объяснила, что на мокрой дороге не справилась с управлением, врезалась в дерево, испугалась и решила уйти с места происшествия, при этом включила аварийную сигнализацию и закрыла автомобиль, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как установили органы правопорядка, в BMW автоледи находилась не одна, на пассажирском сидении был её супруг. В ДТП никто не пострадал. Водитель направлена на медицинское освидетельствование. Ведётся разбирательство.

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