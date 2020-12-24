Завтра у школьников начинаются зимние каникулы

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Завтра, 25 декабря, у учащихся начальных, гимназических и лицейских классов начинаются зимние каникулы. Дети вернутся к занятиям 11 января следующего года. Таким образом, сегодня последний день, когда проводятся уроки.

Итоги первого семестра были подведены в период с 14 по 18 декабря. С 21 декабря школьники перешли на дистанционное обучение. Кроме того, в связи с пандемической ситуацией были приостановлены все внеклассные мероприятия, передаёт ipn.md.

Следующие каникулы, весенние, начнутся 5 марта 2021 года.

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