29 декабря – последний день для поступлений и платежей в бюджет

29 декабря – последний день для поступлений и платежей в бюджет

Государственная налоговая служба (ГНС) объявила сегодня, что в этом году последним операционным днём ​​для поступлений и платежей в бюджет будет четверг, 29 декабря.

Как отметили в налоговой инспекции, в последний рабочий день бюджетного года не проводятся операции по поступлениям и платежам, а только внутренние операции и по закрытию бюджетного года.

– Таким образом, во избежание непредвиденных ситуаций налоговая рекомендует провести платежи в национальный публичный бюджет в 2022 году до 29 декабря, — уточнили в ГНС.

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