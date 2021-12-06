2800 нарушителей выявили на дорогах страны в выходные

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1041 водитель превысил максимально допустимую скорость, а 620 проигнорировали указания дорожных знаков.

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности, 47 автовладельцев сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 161 водитель не пропустил пешеходов или нарушил правила остановки, ещё 115 не пристегнули ремень безопасности. В то же время, 183 человека переходили улицы в запрещённых местах.

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