У жителя Кишинёва нашли наркотики почти на 100 тысяч леев (ВИДЕО)

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В полицию муниципия Кишинёв поступила информация о незаконной деятельности мужчины, который распространял наркотики на территории столицы. Им оказался 23-летний житель Кишинёва, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данным пресс-службы столичной полиции, в ходе расследования было установлено, что подозреваемый распространял марихуану через приложение Telegram. Он упаковывал наркотики, после чего делал “закладки” на территории столицы. Затем мужчина публиковал объявления о продаже наркотиков и отправлял координаты покупателям.

Задержанного доставили в полицейский участок, где он признал свою вину. Кроме того, мужчина добровольно передал правоохранителям 20 свёртков с растительной массой, обмотанных клейкой лентой, а также большой пакет с ещё не распределёнными по дозам наркотиками, электронные весы, рулон клейкой ленты и зип-пакетики. В случае продажи веществ прибыль могла составить 90 000 леев.

Растительные вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Мужчина находится под следствием на свободе. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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