Ограбление на миллион: в Комрате средь бела дня “обчистили” дом местной жительницы

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Крупный ущерб понесла жительница Комрата, дом которой ограбили средь бела дня. По словам местных жителей, сумма похищенных денег и ценностей близка к миллиону леев.

Инцидент произошел днем 21 июля, когда хозяйка дома была на работе. Как рассказали соседи потерпевшей, преступники вынесли золотые украшения, денежные средства в разной валюте и другие ценные вещи на общую сумму почти в миллион леев, передаёт gagauzinfo.md.

– Вчера там целый день работали полицейские. Насколько мне известно, общая сумма ущерба достигает 900 тысяч леев. Думаю, это сделали люди, хорошо знавшие женщину, и то, что у нее дома есть такие ценности, – рассказал житель Комрата.

Точная сумма ущерба устанавливается. Ведется следствие.

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