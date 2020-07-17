Вниманию грузоперевозчиков: пересечение границы временно будет невозможным из-за профилактических работ

Вниманию грузоперевозчиков: пересечение границы временно будет невозможным из-за профилактических работ

Сегодня, 17 июля, в 23.00 начнётся проведение профилактических работ в информационной системе Таможенной службы “Asycuda World”. Они будут длиться примерно 5 часов. Таким образом, трансграничное движение грузоперевозчиков в этот период времени будет невозможным. 

По данным пресс-центра Таможенной службы, границу смогут пересекать только физические лица, а также транспортные средства, которые не перевозят товары.

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