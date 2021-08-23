26, 27 и 31 августа мобильные пункты вакцинации будут работать в центре города

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Троллейбус будет находиться на площади Великого национального собрания, а автобус – на пешеходной улице. Об этом сообщил Ион Чебан.

Генпримар пояснил, что в этих местах в указанные дни будут проводиться праздничные мероприятия. Власти рассчитывают привлечь таким образом внимание участников данных действ к вакцинации.

Кроме того, отметил он, все прививочные пункты будут работать в обычном режиме и во время мини-каникул (с 27 по 31 августа).

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