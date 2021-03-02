25 марта – последний день подачи декларации о подоходном налоге

25 марта – последний день подачи декларации о подоходном налоге

Юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность, должны представить декларации о подоходном налоге за 2020 год до 25 марта.

В Государственной налоговой службе (ГНС) напомнили, что налогоплательщики могут подавать декларацию в электронном виде или на бумаге, пишет moldpres.md.

Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства могут уплатить налог в два этапа: четверть суммы – до 25 сентября и три четверти суммы – до 25 декабря финансового года. Субъекты хозяйственной деятельности сектора малых и средних предприятий, лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия и здравоохранения, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность, уплачивают подоходный налог в бюджет в рассрочку, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

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