24 румынских таможенника задержаны за вымогательство взяток от молдавских перевозчиков

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Румынские прокуроры из Национального управления по борьбе с коррупцией (DNA) объявили, что 23 офицера Пограничной полиции и инспектор Главного управления по борьбе с налоговым мошенничеством привлечены к уголовной ответственности по новому делу о коррупции на таможне Нэдлак.

Их обвиняют в вымогательстве и получении взяток в размере до 600 евро от транспортных компаний, следующих из Республики Молдова в страны Евросоюза, пишет anticoruptie.md, без применения правовых мер за несоблюдение сроков пребывания лицами, не имеющими гражданство ЕС.

Более того, один из полицейских в обмен на 100 евро разрешил выезд несовершеннолетнего гражданина Румынии без согласия родителей или законных представителей. По делу ведётся уголовное преследование и в отношении других лиц, сообщает DNA.

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