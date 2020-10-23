24 района, более 150 встреч и живое общение с 25 тысячами граждан: Додон рассказал о чём его спрашивают и чего желают люди (ВИДЕО)

0

За время избирательной кампании Игорь Додон посетил уже 24 района нашей страны и провел более 150 встреч, на которых суммарно присутствовали более 25 тысяч граждан. Об этом он заявил во время прямого эфира.

– Я знаю, что ни у одного кандидата на этих выборах нет такого активного участия и насыщенного графика. Я считаю, что это правильно. Чем ходить по непонятным студиям, я решил общаться с вами в таком формате, – сказал он.

По словам Додона, вопросы, которые обычно задают на встречах граждане, можно объединить в три блока. Первый – социальный: пенсии, зарплаты, медицина, социальное обеспечение, ремонт детских садов и так далее. Второй – экономический: создание рабочих мест, рынки сбыта, инфраструктурные проекты. Третий блок – политический. Люди хотят знать, что будет после выборов, как будет складываться ситуация в парламенте. Жители страны желают здоровья и терпения и Игорю Додону, и его близким. Участники встреч также призывают других граждан “не разбрасываться голосами”, чтобы решить исход выборов с первого же тура.

– Уверен, что всё будет хорошо. Мы победим и сможем обеспечить мир и спокойствие в стране и после выборов, – подытожил Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.