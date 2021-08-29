22 года вместе: Игорь и Галина Додон отмечают бронзовую свадьбу

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Игорь и Галина Додон отмечают сегодня 22-летие совместной жизни – бронзовую свадьбу. В связи с этим председатель ПСРМ выступил с трогательным посланием к супруге на своей странице в соцсети и призвал молодёжь создавать семьи, так как это – главное достижение и главная опора в жизни каждого.

– Я благодарен судьбе за счастье познакомиться с Галиной еще в студенческие годы и прожить с ней всю взрослую жизнь. Хочу поблагодарить супругу за трёх прекрасных сыновей, за её понимание и любовь, за нежность и мудрые слова поддержки в трудную минуту. Убежден, что семья – главное достижение и главная опора в жизни любого человека. Потому призываю молодёжь создавать семьи, чтобы они могли найти надежную спокойную гавань в этой бурной жизни, – написал Додон.

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