2022-й объявлен годом медицинского работника по инициативе фракции ПСРМ

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Муниципальный совет Кишинёва принял решение объявить 2022-й годом медицинского работника. С такой инициативой выступила на заседании МСК фракция Партии социалистов.

– Именно врачи находятся на передовой пандемии и спасают жизни жителей, в том числе Кишинёва, – сказал председатель фракции Александр Одинцов.

Он также отметил, что фракция ПСРМ представит в 2022 году инициативы по благоустройству в каждом районе столицы.

– Жители Ботаники, Буюкан, Рышкановки, Центра и Чекан получат удовольствие от проектов, которые мы предложили реализовать, – это скверы и тротуары, спортивные и детские площадки и многое другое, – отметил он.

Глава фракции поздравил кишинёвцев с наступающими новогодними праздниками и пожелал им здоровья и счастья.

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