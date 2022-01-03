2022 год объявлен в Кишинёве Годом медицинского работника

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Такое решение было принято в муниципии впервые по инициативе фракции ПСРМ. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, в рамках Года медицинского работника будет реализовано множество хороших инициатив.

– Я горжусь всеми, кто работает в системе здравоохранения столицы, а также всей страны. Безусловно, они – герои в белых халатах, с марта 2020 года ведущие борьбу с пандемией COVID-19. Мы благодарны им за труд, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Чебан подчеркнул, что примария продолжит прилагать усилия для улучшения условий работы столичных врачей.

– Мы обязаны инвестировать в инфраструктуру и логистику муниципальных больниц. Этими действиями мы стремимся привлечь внимание общества к усилиям, которые прилагались и продолжают прилагаться персоналом муниципальных медицинских учреждений в их повседневной работе с учетом чрезвычайно сложных обстоятельств, в которых мы сейчас находимся, – сказал примар.

При этом он выразил сожаление, что законодательство не позволяет муниципалитету решать вопросы с оплатой труда, и отметил, что медработники заслуживают гораздо большего.

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