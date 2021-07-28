2021-2022 учебный год: когда будут каникулы

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Первый семестр 2021-2022 учебного года начнётся 1 сентября и завершится 24 декабря, а второй семестр начнётся 10 января и закончится 31 мая. Для IX и XII классов второй семестр завершится 25 мая. В сентябре у учащихся первого класса будет адаптационный период, в течение которого уроки будут длиться по 35 минут.

Согласно Рамочному плану по начальному, гимназическому и лицейскому образованию, разработанному Министерством образования, культуры и исследований, в течение 2021-2022 учебного года каникулы у учащихся будут 4 раза. Осенние продлятся пять дней, с 27 по 31 октября, а зимние – 16 дней, с 25 декабря по 9 января. Учащиеся будут отдыхать четыре дня весной, с 5 по 8 марта, и ещё 10 дней на Пасху – с 23 апреля по 2 мая.

Для учащихся I-VIII и X-XI классов устанавливаются летние каникулы продолжительностью 92 дня, с 1 июня по 31 августа. Занятия для учащихся выпускных классов завершатся до 25 мая.

Зимняя сессия состоится с 10 по 17 декабря 2021 года, а летняя пройдёт с 16 по 24 мая 2022 года. Экзаменационная сессия для IX класса гимназического цикла запланирована со 2 по 13 июня. Экзаменационная сессия для XII класса состоится с 3 по 20 июня.

Тестирование в начальной школе будет проходить с 4 по 19 мая 2022 года, пишет ipn.md.

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