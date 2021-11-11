200 000 евро: на такой взятке поймали экс-директора Спортивного центра подготовки национальных сборных

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Сумма была получена за заключение договора, согласно которому участок государственной земли перешёл во владение экономического агента.

Преступление было совершено ещё в 2015 году, когда подозреваемый занимал должность главы ведомства. Дело о торговле влиянием было возбуждено в 2021 году по жалобе экономического агента.

По данным следствия, бывший глава Спортивного центра пообещал директору столичного предприятия передать во владение земельный участок на Ботанике, принадлежавший Спортивному центру и Министерству молодёжи и спорта. За свои услуги чиновник получил 200 000 евро.

Сегодня утром в доме подозреваемого прошли обыски, мужчина задержан на 72 часа. За пассивную коррупцию виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

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