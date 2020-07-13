20 стран Европы полностью или частично закрыли свои границы для Румынии

20 стран Европы полностью или частично закрыли свои границы для Румынии

В связи с высоким уровнем распространения коронавируса в Румынии 20 европейских стран, среди которых 14 стран-членов Европейского союза, полностью закрыли границы или ввели ограничения на въезд для граждан Румынии. 

Так, полностью или частично закрыли свои границы для румын следующие страны: Австрия, Босния и Герцеговина, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Мальта, Черногория, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Республика Молдова, Словакия, Словения и Венгрия, передаёт digi24.ro.

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