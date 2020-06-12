20 лет тюрьмы грозит двоим злоумышленникам за попытку ограбить и убить таксиста (ВИДЕО)

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16-летний и 20-летний жители села Хулбоака были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка за попытку грабежа и убийства водителя такси.

34-летний пострадавший сообщил полиции, что в ночь на 5 июня в указанном селе к нему в машину такси сели два человека и угрожали ножом. Злоумышленники нанесли мужчине несколько ножевых ранений, после чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела – за покушение на убийство и грабёж. Подозреваемые были задержаны и сознались в содеянном, сообщив, что в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения. Следует отметить, что ранее их привлекали за кражу и оборот наркотиков.

Молодых людей заключили под стражу на 30 дней. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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