20 леев за куб: на Украине с 1 октября взлетят цены на газ

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Некоторые украинские компании с 1 октября повысят цены на газ по месячным тарифам для потребителей.

По данным издания «Обозреватель», больше всего за топливо придётся платить клиентам компании «ТАС Енергія Країни» — 31 гривну (20 леев 65 банов по курсу Нацбанка Молдовы) за один кубометр. Ещё в сентябре стоимость одного кубометра составляла 20,96 гривны (почти 14 леев).

В свою очередь, компания «Київгаз Енерджи» будет продавать газ гражданам за 30,5 гривны (чуть больше 20 леев) за кубометр. Месяц назад за этот же объём клиенты компании платили 10,7 гривны (около 7 леев).

Клиенты «Аскания Энерджи» будут платить за газ 19,95 гривны (чуть более 13 леев) вместо 12,5 гривны (около 8 леев).

Рост тарифа на газ ожидается и в Молдове. По предварительным данным, стоимость вырастет примерно на 35% и составит около 6 леев за куб. Ранее мы писали, что президент и правительство бойкотировали переговоры с «Газпромом».

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