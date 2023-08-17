2-летний ребёнок едва не упал с балкона второго этажа

2-летний ребёнок едва не упал с балкона второго этажа

Бендерские спасатели предотвратили несчастный случай и спасли 2-летнего малыша. Ребёнок на протяжении нескольких часов стоял один на неостеклённом балконе одной из квартир многоэтажки в Бендерах.

Спасателей вызвали очевидцы. Мальчик, находясь на балконе, залез на табуретку, облокотился на перила балкона и выглядывал со второго этажа. Один спасатель с помощью лестницы залез на балкон и взял ребёнка на руки, пишет novostipmr.com.

Малыша передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.

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