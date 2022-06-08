2 лея 64 бана за киловатт в час: тариф на электроэнергию вырастет почти на 22%

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НАРЭ утвердило сегодня новый тариф на электроэнергию. Потребители Premier Energy будут платить 2 лея 64 бана за киловатт в час: на 47 банов или на 21,6% больше, чем до сих пор.

Для жителей северных районов тариф составит 2,86 лея. Новая стоимость услуги вступит в силу с момента публикации в “Официальном мониторе”.

Напомним, что с 1 июня вступил в силу и новый тариф на газ – 18 леев 61 бан за кубометр.

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