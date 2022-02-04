2 км провода украли с территории аэропорта в Маркулештах

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Около 2 км электрического провода сняли с предохранителя, питающего резервные трансформаторы возле насосной станции в Маркулештах.

Как уточнила пресс-секретарь ИП Флорешт Инна Москалюк, кража произошла в начале февраля. Трансформаторы расположены на территории ГП «Маркулештский международный аэропорт». Пропажу кабеля обнаружил директор компании. Материальный ущерб составил более 66 тысяч леев, пишет deschide.md.

Полиция ведёт поиски подозреваемых. Виновным грозит штраф от 650 до 1350 условных единиц, неоплачиваемые работы в пользу общества, либо до 4 лет тюрьмы.

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