2 года тюрьмы грозит сельчанину за повторное пьяное вождение

2 года тюрьмы грозит сельчанину за повторное пьяное вождение

Автоинспекторы остановили в селе Хрустовая Volvo. Автомобиль вилял по дороге.

От водителя исходил резкий запах алкоголя, пишет mvdpmr.org. Его направили в больницу для прохождения медосвидетельствования.

Как выяснилось, 24-летний сельчанин сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Осенью прошлого года мужчина уже был привлечён к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Автомобиль помещён на штрафстоянку. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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