2 года с COVID-19 в Кишинёве: Ион Чебан рассказал о борьбе примарии с пандемией

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В борьбе с коронавирусом примария Кишинёва предприняла беспрецедентные для Республики Молдова меры, реализуя уникальные и инновационные проекты, которые переняли как на центральном уровне, так и за рубежом.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он рассказал, что был создан уникальный Центр COVID-19 на Moldexpo, ставший крупнейшей в стране больницей для пациентов с коронавирусом, учреждён первый в стране Муниципальный центр вакцинации от COVID-19 и открыты 70 пунктов вакцинации, а также два мобильных пункта (автобус и троллейбус), были проведены марафоны вакцинации, а возле муниципальных поликлиник развёрнуты палатки для тестирования на COVID-19.

Также был создан сайт educatieonline.md, ставший очень полезным подспорьем для школьников и их родителей в условиях учёбы онлайн, и налажено бесплатное тестирование невакцинированных дидактических кадров.

Для госпитализации и лечения больных COVID-19 были задействованы практически все муниципальные больницы. В них было увеличено в 4 раза количество мест для интенсивной терапии, а в больнице “Святая Троица” было открыто новое отделение интенсивной терапии и реанимации на 14 мест.

Поддержку в сложный период получил и сектор HoReCa: послабление налогов и 50-процентное освобождение от платы, установленной для коммерческих единиц или услуг в данной сфере на период действия “красного кода”.

Также на протяжении трёх месяцев, в первую волну пандемии, проезд в общественном транспорте был бесплатным, а во всех единицах транспорта по-прежнему проводится дезинфекция.

За эти 2 года примария Кишинёва инвестировала сотни миллионов леев для эффективного управления кризисом из-за пандемии COVID-19. Мы будем работать над дальнейшей реализацией социальных проектов, необходимых для популяризации вакцинации и смягчения последствий пандемии, – отметил градоначальник.

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