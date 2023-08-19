19 августа — Преображение Господне: традиции и приметы

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Православная церковь 19 августа отмечает один из крупнейших праздников — Преображение Господне. Торжество входит в число двунадесятых и символизирует важное событие из земной жизни Иисуса Христа.

Событие, именуемое Преображением, согласно Священному Писанию, произошло за 40 дней до распятия Христа. Спаситель взял своих учеников-апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на гору Фавор. К их молитве присоединились и два пророка Илия и Моисей. Тогда Сын Божий явил свою сущность — белоснежные одежды его засияли, а сам он воспарил над землей. Из облаков тотчас раздался голос, провозгласивший: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Это был первый раз, когда Иисус предстал перед людьми в своем божественном обличье.

Преображение Господне – 2023: традиции

Праздник сочетает в себе традиции церковные и народные. Утром православные посещают службу в церкви, молятся об очищении души и укреплении веры, просят здоровья для себя и близких. Священнослужители в честь торжества облачаются в белые одежды, подобно тем, в которые был одет Христос, пишет iz.ru.

В преддверии торжества принято собирать яблоки и утром приносить их на освящение. Только после этого фрукты разрешается есть. Урожаем угощают соседей, а яблоки становятся неотъемлемой частью праздничного стола. Из них пекут пироги, изготавливают варенье, дольки добавляют в салаты и подают в виде нарезки.

Преображение Господне – 2023: что нельзя делать

Любой крупный православный праздник накладывает запрет на дурные помыслы, ссоры и конфликты. Нельзя утруждать себя тяжелым физическим трудом, в том числе уборкой, шитьем и стиркой. Порядок в доме нужно наводить за пару дней до праздника. Стоит воздержаться от посещения бани и мытья волос. В народе также говорят, что на Преображение нельзя убивать насекомых, чтобы не отвратить от себя удачу.

Преображение Господне – 2023: приметы праздника

Откусывая первый кусочек освящённого в церкви яблока, можно загадать желание, и, если помыслы просящего чисты, оно должно сбыться. Также по вкусу яблока судят о будущем: если фрукт сладкий, то и дни будут лёгкими и светлыми, а если отдаёт кислинкой, стоит быть готовым к трудностям.

Дважды заметить на себе насекомое — к счастью и хорошим вестям. Особенно благим знамением считается появление в доме пчелы.

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