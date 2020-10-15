18 тысяч масок и около 600 литров дезинфектанта было использовано в день празднования Храма Кишинёва (ФОТО)

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, подчеркнув, что при организации всех мероприятий, прошедших накануне, были приняты все необходимые меры безопасности.

Так, во все столичные сектора были направлены около 600 волонтеров. Они раздавали маски всем горожанам, принимавшим участие в мероприятиях на свежем воздухе – всего более 18 тысяч. Кроме того, было использовано около 600 литров дезинфицирующего средства.

Также на каждом мероприятии зрителям было предоставлено 49 мест, они располагались на рекомендованной специалистами дистанции. Присутствовавших на концертах людей просили носить маски и следовать всем правилам.

– Мероприятия проводились на открытом воздухе в разных местах, чтобы не собирались толпы, и в продуманных зонах, чтобы можно было сохранять дистанцию. Согласно решению Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью Кишинева, количество людей, собирающихся на мероприятие в помещении, не должно превышать 50 человек. Что касается открытых пространств, присутствующие должны были соблюдать дистанцию ​​и все рекомендуемые меры: носить маски и использовать дезинфицирующее средство для рук, – отметил Ион Чебан.

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