18 социально уязвимых лиц из семей Кишинёва получат от примарии по 6000 леев

18 социально уязвимых лиц из семей Кишинёва получат от примарии по 6000 леев

Как рассказал генпримар Ион Чебан, данная финансовая помощь будет оказана на основании оценки потребностей, проведённой муниципальными подразделениями социальной помощи.

Решение было утверждено на заседании Комиссии по защите людей, находящихся в трудном положении.

Финансовая поддержка – это невозмещаемая и необлагаемая налогом денежная сумма, предоставляемая нуждающейся семье/лицу в виде единовременной и/или ежемесячной выплаты на определённый срок, но не более 6 месяцев, для содействия реализации мер, предусмотренных индивидуальным планом помощи, подтверждённым результатами оценки потребностей, – пояснил градоначальник.

В 2021 году состоялось 8 заседаний Комиссии, на которых было принято решение оказать поддержку 506 лицам/семьям с целью преодоления трудной ситуации и предотвращения их социальной изоляции.

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