18 социально уязвимых лиц из семей Кишинёва получат от примарии по 6000 леев

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Как рассказал генпримар Ион Чебан, данная финансовая помощь будет оказана на основании оценки потребностей, проведённой муниципальными подразделениями социальной помощи.

Решение было утверждено на заседании Комиссии по защите людей, находящихся в трудном положении.

Финансовая поддержка – это невозмещаемая и необлагаемая налогом денежная сумма, предоставляемая нуждающейся семье/лицу в виде единовременной и/или ежемесячной выплаты на определённый срок, но не более 6 месяцев, для содействия реализации мер, предусмотренных индивидуальным планом помощи, подтверждённым результатами оценки потребностей, – пояснил градоначальник.

В 2021 году состоялось 8 заседаний Комиссии, на которых было принято решение оказать поддержку 506 лицам/семьям с целью преодоления трудной ситуации и предотвращения их социальной изоляции.

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