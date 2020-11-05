Не справился с управлением: начинающий водитель спровоцировал ДТП

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Серьёзная авария произошла накануне вечером в Бендерах.

Не справившись с управлением Mitsubishi, 18-летний водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Dacia. Последнее авто откинуло за пределы проезжей части на бетонный забор дома.

В ДТП пострадал водитель Dacia, пишет mvdpmr.org. С травмами головы, ушибами шейного и грудного отделов позвоночника 47-летнего мужчину доставили в больницу. Владелец Mitsubishi отделался испугом.

По предварительным сведениям, оба водителя были трезвы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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