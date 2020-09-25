17 новых остановок общественного транспорта появилось в стране с начала года

17 новых остановок общественного транспорта появилось в стране с начала года

Об этом сообщается в пресс-релизе Государственной администрации дорог. 

С 1 января по 1 сентября по запросу примарий в 13 районах были сданы в эксплуатацию 17 пассажирских остановок с инвестиционной стоимостью около 2,3 млн леев. Деньги выделены в соответствии с Программой распределения дорожных фондов для государственных дорог общего пользования на 2020 год, – отметили в ведомстве. 

В настоящее время, пишет moldpres.md, ведутся работы по строительству современных остановок в селе Самашкань района Шолданешты, в сёлах Резень и Хорешть района Яловены, а также в Вулканештах.

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