17 млн долларов всего за пару дней: столько потратило правительство ПДС на закупку газа из альтернативных источников

17 млн долларов всего за пару дней: столько потратило правительство ПДС на закупку газа из альтернативных источников

Всего за несколько дней власти потратили около 17 млн долларов на приобретение газа из альтернативных источников. Об этом на пресс-конференции объявил вице-премьер Андрей Спыну. 

Он уточнил, что средняя закупочная цена составила в этот период около 994 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что по инициативе ПДС в Молдове было введено чрезвычайное положение в энергетической области. Правительство изъяло из бюджета 1,7 млрд леев и передало их компании “Энергоком” на приобретение газа из альтернативных источников для поддержания необходимого давления в системе.

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