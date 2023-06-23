17-летний подросток получил срок за 3 десятка краж и угон

17-летний подросток получил срок за 3 десятка краж и угон

Приговором суда сектора Буюканы 17-летний юноша был признан виновным в совершении 33 эпизодов кражи и угона транспортного средства. Правонарушителя приговорили к 8 годам тюрьмы в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

В ходе расследования выяснилось, что подсудимый совершал кражи из различных локаций (кафе, офисы, аптеки, магазины, автомобили и т. д.). Злоумышленник присваивал кошельки, мобильные телефоны, технику и пр. Общая сумма ущерба составила более 475 000 леев.

Также подросток похитил припаркованный автомобиль BMW и отправился кататься по городу, однако вскоре его задержали сотрудники полиции.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

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