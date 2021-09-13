17-летний мотоциклист погиб по вине пьяного водителя

17-летний мотоциклист погиб по вине пьяного водителя

Трагический случай произошёл вчера в селе Рошканы Новоаненского района.

На трассе столкнулись автомобиль, которым управлял 23-летний мужчина, и мотоцикл, за рулём которого был 17-летний парень. Мотоциклист скончался на месте, пишет deschide.md. Тестирование выявило у водителя авто 0,91 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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